世界U19青年羽球錦標賽 郭冠麟橫掃對手男單稱王

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣好手郭冠麟在世界U19青年羽球錦標賽男單決賽第2局浪費6個冠軍點，所幸後續沒有漏氣，最終以21比14、22比20擊敗印度的薩巴拉曼尼亞，成為台灣在世青男單摘金的第2人。

2022世界U19青年羽球錦標賽，今年於西班牙桑坦德（Santander）舉行，台灣代表隊今年戰績亮眼，除了在上週混合團體賽寫下隊史最佳紀錄的亞軍，如今郭冠麟又在男單稱王，堪稱是雙喜臨門。

郭冠麟是隊史打進男單決賽的第3人，過去僅有王子維（2013年獲亞軍）以及2015年的呂家弘完成過，而郭冠麟也成為繼「羽球精靈」鄭韶婕（女單）和呂家弘之後，第3位在世青摘金的球員。

郭冠麟今年一路過關斬將，他在8強賽扳倒上屆銀牌得主、法國好手藍尼爾（Alex Lanier）挺進4強，昨天再以2比1撂倒韓國好手金秉宰（Kim Byung Jae，音譯），順利殺進壓軸決賽。

今天壓軸決賽，郭冠麟面對印度好手薩巴拉曼尼亞（Sankar Muthusamy Subramanian），開局迅速進入狀況的他幾乎一路領先，比賽中雖一度被對手追成13比13平手，接下來郭冠麟拉出一波8比1攻勢，先以21比14拿下。

第2局郭冠麟同樣開賽就取得領先，對手雖兩度追平比數，但郭冠麟始終沒讓對方扭轉戰局，他在11比10領先時連拿4分甩開對手糾纏，並以20比14取得「聽牌」。

眼看勝利就要到手，沒想到郭冠麟意外陷入亂流，竟浪費6個冠軍點，讓對方成功扳平比數，所幸他沒有因此亂了陣腳，他再添2分以22比20擊敗對手，也成功拿下冠軍。（編輯：陳彥鈞）1111031