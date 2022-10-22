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世青羽球混合團體賽 台灣隊扳倒衛冕軍首闖金牌戰

2022/10/22 11:43（10/22 12:35 更新）
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台灣青年羽球代表隊選手詹又蓁（左）和楊筑云（右）聯手出賽，逆轉扳倒對手，替台灣隊在混合團體錦標賽摘下金牌戰入場券。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfbadminton.com）
台灣青年羽球代表隊選手詹又蓁（左）和楊筑云（右）聯手出賽，逆轉扳倒對手，替台灣隊在混合團體錦標賽摘下金牌戰入場券。（圖取自世界羽球聯盟網頁bwfbadminton.com）
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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣青年羽球代表隊今天靠著雙打好手楊筑云一人包辦兩勝，幫助台灣隊在2022世界青年羽球混合團體錦標賽4強，以3比2扳倒衛冕軍印尼，隊史首度闖進壓軸金牌戰。

2022世界青年羽球混合團體錦標賽，今年在西班牙的桑坦德（Santander）舉行，過去台灣曾在2011年、2015年兩度闖進4強鍍銅，今年晉級冠軍賽則是隊史頭一遭，接下來將與韓國爭金。

今年世青羽球混合團體賽預賽共分8組進行循環賽，僅分組第1才能取得8強淘汰賽入場券，台灣隊在預賽拉出無敵的4連勝，輕鬆以分組第1之姿晉級，接下來再以3比0「完封」英格蘭，隊史第3度挺進4強，今天凌晨迎戰衛冕軍印尼。

4強賽開局由混雙的丁彥宸與楊筑云先發，兩人在首局先失的劣勢下連趕2局，以15比21、21比11、21比19後來居上，替台灣隊開出紅盤。

接棒登場的男單好手郭冠麟，則歷經68分鐘的馬拉松式3局苦戰，以18比21、21比12、21比18擊敗對手，台灣隊取得2比0聽牌優勢。

可惜接下來女單的柯若瑄，以及男雙組合黃睿璿、蔡富丞，沒能如願「關門」，反連吞2敗，讓印尼以2比2扳平戰局。

楊筑云在休息片刻後第5點提拍再上，和詹又蓁聯手，再次歷經3局硬戰，以13比21、21比16、21比13逆轉扳倒對手，也摘下金牌戰入場券。（編輯：陳政偉）1111022

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