周天成3局惜敗金廷 羽球年終賽苦吞2連敗

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周天成8日不敵印尼名將金廷，在世界羽球巡迴賽年終賽苦吞小組賽2連敗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北8日電）決勝局成功化解對手兩個賽末點，周天成卻沒能如願演出逆轉秀，今天他以14比21、21比12、19比21不敵印尼名將金廷，在世界羽球巡迴賽年終賽苦吞小組賽2連敗。

2022世界羽球巡迴賽年終賽，今天在泰國曼谷進行第2天賽事，比賽總獎金高達150萬美元（約新台幣4593萬），這場年終大賽原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，比賽地點才臨時改到泰國舉行。

羽球年終賽採分組循環，取排名前2晉級4強，周天成與新加坡好手駱建佑、印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）與金廷（Anthony Sinisuka Ginting）等人同屬B組。

周天成在小組賽首役，以0比2不敵去年羽球世錦賽金牌得主、新加坡好手駱建佑，今天再戰世界排名第7的印尼名將金廷，雙方過去交手14次，前者以6勝略居下風。

值得一提的是，周天成與金廷上個月才在德國海洛公開賽男單金牌戰交手，當時周天成在決勝局化解對手6個冠軍點，追成22比22平，卻因主審誤判，導致錯失逆轉契機、抱憾痛失冠軍。

今天兩人再次交鋒，周天成首局先以14比21讓出，次局則以21比12扳回一城，戰線也被拖入決勝局。

決勝局周天成開賽陷入3比7落後，他靠著拿手對角殺球強攻，加上對手回擊出界與誤判，一口氣連拿6分止血。接下來雙方勢均力敵，戰況陷入膠著，雙方戰成16比16平，無奈最後金廷打出一波4比1攻勢超前，也提前取得「聽牌」優勢，周天成雖化解對手2個賽末點，最後仍以19比21憾負對手，苦吞2連敗。（編輯：屈享平）1111208