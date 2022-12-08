戴資穎直落二擊退布莎南 羽球年終賽首勝入袋

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東奧羽球女單銀牌戴資穎（圖）8日在2022世界羽球巡迴賽年終賽敗世界排名第10的泰國女將布莎南，拿下對戰12連勝，同時也拿下小組賽首勝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北8日電）東京奧運羽球女單銀牌戴資穎今天在2022世界羽球巡迴賽年終賽，以22比20、21比16擊敗世界排名第10的泰國女將布莎南，拿下對戰12連勝，同時也拿下小組賽首勝。

2022世界羽球巡迴賽年終賽今天在泰國曼谷進行第2天賽事，這場總獎金高達150萬美元（約新台幣4593萬）的年終大賽原訂在中國廣州舉行，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，比賽地點才臨時改到泰國舉行。

羽球年終賽採分組循環，取排名前2晉級4強，戴資穎同組對手包括中國女將何冰嬌、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）以及同樣來自泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

戴資穎在首役以0比2不敵何冰嬌，吞下首敗，今天面對世界排名第10的布莎南，雙方過去16次交手，戴資穎取得13勝對戰優勢，且還保有對戰11連勝。

今天方再次交手，比分一路緊咬，首局也互有領先，雙方歷經11度打平，在20比20膠著之際，戴資穎連拿2分，先以22比20拿下。

次局戰況依舊吃緊，戴資穎在局中13比12領先時，靠著連拿4分甩開對手追擊，不過布莎南此時似乎手肘有些不適，一度申請傷停，接受短暫治療後上場又連丟2分，也讓戴資穎一口氣拉開差距，以21比16拿下小組賽首勝。

稍早吞敗的台灣羽球一哥周天成，目前在小組賽戰績0勝2負，但因另一場印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）擊敗新加坡的駱建佑，也讓周天成保住晉級一線生機，只要周天成明天擊敗克里斯蒂，加上駱建佑再輸給印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），周天成仍有機會可晉級4強。（編輯：吳協昌）1111208