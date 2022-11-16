相隔2個月重新合體 王齊麟、李洋澳洲羽賽開紅盤

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東京奧運金牌男雙組合王齊麟（左）、李洋（右）的「麟洋配」，16日在澳洲羽球公開賽重新合體，擊敗自家的蘇敬恒、葉宏蔚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北16日電）東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，今天在澳洲羽球公開賽重新合體，兩人以22比20、21比17擊敗自家的蘇敬恒、葉宏蔚，兩人重新合體首役就開出紅盤。

2022澳洲羽球公開賽在澳洲雪梨舉行，這也是世界羽球巡迴賽超級300系列賽事，也是羽球年終總決賽前的最後一戰，也堪稱是年度的「封關戰」。

王齊麟因右腳足底筋膜炎，在9月初打完日本羽球公開賽後，就高掛免戰牌進場保養休息，李洋則沒閒著，選擇和學弟盧震暫時聯手，先後征戰丹麥、法國與德國3場國際公開賽；這次王齊麟、李洋則在澳洲重新合體，也希望放眼明年重新出發。

由於王齊麟休戰2個月，「麟洋配」的世界排名也從10月最高的第2，滑落至本週的世界第9，所幸歸隊的王齊麟手感沒有生鏽，2人今天以直落二順利闖關，拿下復出後重新合體的首勝。

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之前才在法國、德國連2週打進決賽的台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，今天則在澳洲踢到鐵板，面對首次交鋒、世界排名22的韓國組合徐承宰與姜敏赫，意外以16比21、12比21吞敗，首輪提前止步。

之前狀況正夯的「楊肉盧」在超級750系列的法國公開賽摘下亞軍，寫下2人在750系列的最佳成績，轉戰德國的海洛羽球公開賽，則風光奪冠，不料2人沒能延續之前連勝氣勢，首戰就吞敗出局。（編輯：張芷瑄）1111116