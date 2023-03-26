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周天成1比2不敵日本新秀 瑞士羽球賽居亞軍

2023/3/26 22:39（3/26 22:46 更新）
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台灣一哥周天成（圖）26日在瑞士羽球公開賽男單決賽面對日本新秀渡邊航貴，以20比22、21比18、12比21落敗。（中央社檔案照片）
台灣一哥周天成（圖）26日在瑞士羽球公開賽男單決賽面對日本新秀渡邊航貴，以20比22、21比18、12比21落敗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北26日電）超級300的瑞士羽球公開賽，台灣一哥周天成今天在男單決賽面對日本新秀渡邊航貴，鏖戰了74分鐘，仍不幸以20比22、21比18、12比21落敗，無緣收下今年首冠。

世界第6、33歲的周天成，生涯首度面對年僅24歲、世界排名第37的渡邊航貴。

首局前段雙方互有拉鋸，到了比賽中段周天成兩度以12比7、17比11大幅領先，沒想到此時渡邊航貴打出7比1的攻勢，雙方戰成18比18平手，隨後渡邊航貴在20比20平手時連得2分先收下首局。

第2局輪到周天成上演逆轉秀，比賽中段雖以12比16落後，但他連得5分超前比數，並且在17比18落後時又連得4分直接拿下第2局勝利。

來到決勝的第3局，開賽後周天成受到體能下滑的影響，很快就以1比9大幅落後，雖然周天成一度追到9比12的差距，但對手又以一波8比2的攻勢，取得20比11的9個賽末點，也徹底澆熄周天成反撲氣焰。

周天成在去年7月的台北公開賽，拿下男單冠軍，之後包括去年的日本公開賽、去年底的德國海洛公開賽，都順利打進決賽，但都以亞軍作收。

今天再度殺進男單冠軍戰，結果還是差了一點點，無緣問鼎今年首座冠軍。（編輯：李錫璋）1120326

#周天成
#渡邊航貴
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