周天成直落二輕取球王安賽龍 晉級瑞士羽球賽冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北26日電）超級300瑞士羽球公開賽，世界排名第6的台灣一哥周天成在男單4強面對現任球王安賽龍（Viktor Axelsen），以21比10、21比15直落二輕取對手晉級冠軍戰，也終止對戰7連敗。

周天成賽前生涯對戰安賽龍18次，但僅獲得2勝，最近不但苦吞7連敗，前一次獲勝已是2019年年終總決賽。

雙方今天再度交手，周天成完全打出不一樣的內容，首局開賽在3比3平手時，直接拉出一波9比1的攻勢，隨後至少都保持著6分以上的差距，並且在15比8領先時又連得5分，順利取得12個局末點，輕鬆收下首局。

第2局安賽龍雖然試圖反撲，但周天成在5比7落後時連得5分反超比數，不但打出氣勢和信心，接著更一路壓著安賽龍打，始終維持著2分左右的領先。

接著周天成在17比15領先時，直接連拿4分結束比賽，不給安賽龍任何超前機會，僅用32分鐘就擊敗現任球王闖進冠軍戰。

周天成冠軍戰的對手將是世界排名第37名的日本球員渡邊航貴，這是雙方生涯首度交手。如果周天成能奪冠，將是繼去年同樣是超級300的台北公開賽後，再度拿下國際賽男單冠軍。（編輯：管中維）1120326