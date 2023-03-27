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蘇迪曼盃羽球賽分組出爐 台灣搶8強門票有挑戰

2023/3/27 19:09
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（中央社記者黎建忠台北27日電）兩年一度的蘇迪曼盃羽球混合團體賽分組抽籤結果出爐，台灣和馬來西亞、印度、澳洲同組，要搶下分組前2晉級8強有不小挑戰。

蘇迪曼盃是世界羽球聯盟（BWF）所主辦最大的羽球混合團體賽事，首屆在1989年舉辦，每2年一次，比賽沒有獎金，但球員可獲得最終名次的相對世界排名積分。

今年賽事將於5月14日至21日在中國蘇州開打，這也是中國第6次主辦蘇迪曼盃。

台灣羽球代表隊自2011年起，已連續6屆都順利闖進8強，但從來沒能再更進一步晉級過4強。

今年分組預賽，台灣和印度、馬來西亞、澳洲同組，從實力來看，除了澳洲略遜一籌外，2張8強門票基本上就是3搶2的局面。

馬來西亞除了男單世界排名第4的李梓嘉外，男雙、混雙、女雙都有世界前10的好手；印度男單則有世界第9的普蘭諾伊（Prannoy H. S.），女單有世錦賽金牌得主、世界第9的辛度（Pusarla V. Sindhu）坐鎮，都不好惹。

台灣若以最佳陣容參賽，一哥周天成、一姐戴資穎還是最有保障的2點單打，男雙「麟洋配」王齊麟、李洋逐漸走出低潮，混雙的葉宏蔚、李佳馨近況也相當不錯，有機會成為台灣的意外驚喜。

蘇迪曼盃依規定分為男單、女單、男雙、女雙、混雙依序上場，採5點3勝制，分組預賽就算提前分出勝負，5點仍須全部打完。（編輯：張雅淨）1120327

#台灣
#李梓嘉
#蘇迪曼盃
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