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戴資穎錯過4個賽末點 全英羽球賽止步4強

2023/3/19 09:35
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（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎，今天在超級1000的全英羽球公開賽女單4強，和韓國對手安洗瑩鏖戰82分鐘，仍不幸以21比17、19比21、22比24落敗，無緣冠軍賽門票。

戴資穎賽前對戰安洗瑩4次僅取得1勝，而且還已是2021年的事。

今天雙方再度交手，首局戴資穎在2比4落後時，以一波7比1攻勢超前比數，但安洗瑩在7比10落後時又連得5將領先要了回去，隨後雙方一路拉鋸，幸好戴資穎在14比15時連得4分，才奠定首局勝基順利拿下。

第2局戴資穎在4比3領先時，對手連得8分搶先進入技術暫停，短暫休息回來後，戴資穎蠶食落後分數，追到15比15平手，並以19比18取得先機，沒想到卻被安洗瑩連得3分，反被對手拿下第2局。

關鍵的第3局，開賽戴資穎就取得4比0攻勢，但被對手追平手，接著安洗瑩一度以13比8取得這局最大領先差距。

之後雙方陷入拉鋸戰，在經過4度平手後，戴資穎原本以20比18取得2個賽末點，沒想到卻被安洗瑩順利化解，隨後戴資穎又以22比21出現第4個賽末點，卻還是沒能拿下，反被安洗瑩連得3分，帶走這場比賽勝利。（編輯：陳仁華）1120319

#戴資穎
#安洗瑩
#台灣
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