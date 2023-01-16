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印度羽球公開賽1/17開打 王子維打頭陣

2023/1/16 21:19
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）印度羽球公開賽明天將點燃戰火，台灣「羽球王子」王子維將打頭陣，男單首輪迎戰愛爾蘭籍的越南裔好手阮日，而台灣羽球一哥周天成將與香港好手李卓耀交手。

在新德里舉行的印度羽球公開賽為今年第2場賽事，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列，羽球一姐戴資穎此役未參賽，台將由周天成領軍。

世界排名第18的王子維明天被安排在第一場出賽，男單首輪對手為排名第28的愛爾蘭籍的越南裔好手阮日，過去2次交手，都由王子維帶走勝利。

名列男單第5種子的周天成，目前世界排名第5，同樣也將在明天亮相，首輪出戰排名第14的香港好手李卓耀，儘管生涯10度碰頭，周天成以6勝4敗占上風，但近一次在去年法國公開賽交手，周天成苦戰3局落敗。

值得注意的是，王子維、周天成首輪都能搶下勝利，男單16強戰將上演「台灣內戰」。

除了男單外，女單好手白馭珀明天首輪將對戰中國選手韓悅，而男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯及混雙組合楊博軒與胡綾芳、張課琦與李芷蓁明天都將上陣，爭取晉級機會。（編輯：李錫璋）1120116

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