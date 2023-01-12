周天成不敵常山幹太 馬來西亞公開賽次輪止步

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球公開賽男單次輪，以21比23、19比21不敵世界排名第26的日本好手常山幹太，16強提前落馬出局。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，稍早女單一姐戴資穎以直落二輕取中國小將韓悅晉級8強，可惜一哥周天成沒能跟上晉級腳步，次輪提前止步。

世界排名第5的周天成，賽前和常山幹太8度交鋒，前者以6勝握有對戰優勢，兩人去年底才剛在德國海洛羽球公開賽過招，當時周天成以直落二擊敗對手，沒想到今天碰頭，結果卻大不同。

今天開局雙方互有領先，周天成在7比8落後時，一口氣連丟6分，陷入大幅落後，不過韌性十足的周天成在局末4度化解局點，甚至追成21比21平，眼看又有機會演出大逆轉，無奈關鍵時刻他連丟2分，以21比23棄守。

次局周天成全力搶攻，開賽一度取得8比5微幅領先，不料接下來他又陷入亂流、連丟6分，從領先打到落後。

陷入逆境的周天成，雖一度將比分追至12比12平，無奈回頭對手靠著一波4比1攻勢站穩腳步，周天成沒能扭轉戰局，最後以19比21惜敗。

除周天成落馬外，包括去年底表現火燙的「楊肉盧」盧敬堯與楊博涵，今天在首局先拿下的優勢下連丟2局，反以21比17、13比21、14比21不敵大會第8種子、地主組合王耀新與張御宇；女單好手白馭珀也以13比21、10比21不敵中國女將王祉怡，敗下陣來。（編輯：張雅淨）1120112