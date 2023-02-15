羽球亞團賽 台灣首戰不敵香港

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣隊亞洲羽球混合團體錦標賽首戰，第2點台灣一哥周天成吞敗，而關鍵第4點男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯則遭到對手逆轉，最終台灣隊以2比3不敵香港。

亞洲羽球混合團體錦標賽在杜拜舉行，今年共17隊參賽，分成4組，取分組前2晉級8強，闖進4強隊伍將可獲得5月蘇迪曼盃的參賽資格，而比賽分成男單、女單、男雙、女雙及混雙5點賽事，採5戰3勝制。

台灣隊這次由周天成領軍，與日本、香港、巴基斯坦被分在D組，由於同組日本隊實力堅強，因此台灣隊在當地時間14日首戰出戰香港隊成為關鍵戰役。

台灣隊第一點為混雙組合葉宏蔚與李佳馨，以15比21、15比21輸給李晉熙與吳芷柔後，第2點世界排名第5的周天成面對香港一哥伍家朗，也未能突圍，以13比21、18比21落敗。

台灣隊接連丟掉前2點後，第3點許玟琪出戰馬子雪，儘管首局以15比21讓出，但隨後以21比11、21比6搶下後2局，為台灣隊成功搶下1點，延長戰線。

關鍵第4點，台灣派出男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，目前世界排名第14，面對香港組合鄧俊文與楊盛才，儘管由「楊肉盧」先搶下首局，未料後續遭逆轉，最終以21比11、17比21、21比23敗下陣來。

小組賽階段，提前獲得3勝的隊伍仍須打完排定的5點賽事，台灣女雙組合林琬清與許雅晴以21比18、21比13擊敗范嘉茵與吳芷柔，但第5點已無關勝負。

台灣隊輸給香港隊後，8強之路更加艱辛，今天將出戰巴基斯坦，除了得搶勝外，明天對日本也有非贏不可的壓力。（編輯：張雅淨）1120215