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瑞士羽賽 周天成、王子維男單首輪上演台灣內戰

2023/3/22 10:29
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣女雙組合李佳馨與鄧淳薰今天凌晨在瑞士羽球公開賽擊敗世界排名第8的馬來西亞組合，晉級女雙16強，而台灣好手周天成、王子維將在男單首輪碰頭，上演「台灣內戰」戲碼。

在瑞士巴塞爾（Basel）舉行的瑞士羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，台將由周天成領軍。

李佳馨與鄧淳薰今天凌晨以21比15、14比21、21比16擊敗世界排名第8、第3種子的馬來西亞組合陳康樂與蒂娜（Thinaah Muralitharan），與其他2組台灣女雙張淨惠與楊景惇、胡綾芳和林筱閔挺進16強。

李佳馨與鄧淳薰女雙16強賽將對決胡綾芳和林筱閔，等於提前為台灣預約1張8強入場券。

台灣男雙組合李芳任與李芳至、李哲輝與楊博軒，以及「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、楊明哲與邱相榤同樣通過首輪考驗，收下16強門票。

瑞士羽球公開賽今天展開第2天賽程，其中台灣一哥周天成、「羽球王子」王子維將在男單首輪狹路相逢，兩人生涯10度交手，全都是由周天成帶走勝利。

單打部分，林俊易、李佳豪、戚又仁、許玟琪、白馭珀、宋碩芸都將在首輪輪番上陣，爭取晉級門票。（編輯：陳仁華）1120322

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