瑞士羽球賽 周天成連11勝王子維晉男單16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北23日電）超級300的瑞士羽球公開賽今天結束各組首輪賽事，男單上演的「台灣內戰」，周天成以22比20、21比16擊敗王子維、對戰連11勝，總計共15組台灣人馬晉級16強。

周天成上週在全英羽球公開賽表現失常，首輪就敗給印度球員遭到淘汰，世界排名也下滑1名到第6。本週到瑞士捲土重來，結果籤表首輪就對上自己人王子維。

賽前周天成對戰王子維有著10勝0敗的完美戰績，首局雙方打來糾纏，共計出現15次平手，最大分差僅2分，雖然周天成先以20比19取得局末點，但王子維努力追平手，周天成才又連下2分拿下。

第2局開打後，周天成一路落後，甚至一度以3比10落後7分，但他不愧是經驗豐富的沙場老將，在12比14落後時連得5分逆轉戰局，也一舉擊潰王子維，順利拿下比賽勝利。

晉級16強之後，周天成的對手又是「自己人」、小將戚又仁，這將是2人首度在國際賽碰頭。

除了周天成外，其餘男單也很有斬獲。「左手重砲」林俊易2比1擊敗加拿大華裔球員楊燦，李佳豪以21比12、21比13輕取大會第7種子、中國的趙俊鵬。（編輯：李亨山）1120323