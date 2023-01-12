麟洋配不敵韓國組合 馬來西亞公開賽次輪出局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北12日電）首局領先之際連丟10分種下敗因，次局李洋腳指似乎又有不適，王齊麟與李洋的「麟洋配」今天在馬來西亞羽球公開賽次輪，以18比21、17比21不敵韓國組合，提前出局。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，稍早女單包括戴資穎與許玟琪雙雙順利晉級，不過雙打則全軍覆沒。

東京奧運羽球金牌組合王齊麟、李洋今天遭遇世界排名第18的韓國組合姜敏赫、徐承宰，這也是兩組人馬首次對決。

王齊麟與李洋所組成的「麟洋配」，今天靠著4比0攻勢開局，在前半段一路保持領先，沒想到在14比9領先時，兩人陷入亂流，連續失誤失分連連，一口氣連丟10分，也讓對手後來居上。

「麟洋配」在局末連追4分縮小差距，卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，無奈仍以18比21棄守。

次局台灣組合開賽暖機又慢半拍，開局就陷入2比5落後，此時李洋右腳似乎出現不適，一度申請傷停並在場邊檢查狀況，看過傷勢狀況後，李洋仍決定繼續參賽。

可惜「麟洋配」重新回到場上，仍沒能找回節奏，一路落後下，局末最多落後達6分，兩人奮力苦追化解了3個賽末點，最終仍以17比21吞敗，在16強提前出局。（編輯：張雅淨）1120112