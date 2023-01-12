更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
首頁 / 運動

麟洋配不敵韓國組合 馬來西亞公開賽次輪出局

2023/1/12 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北12日電）首局領先之際連丟10分種下敗因，次局李洋腳指似乎又有不適，王齊麟與李洋的「麟洋配」今天在馬來西亞羽球公開賽次輪，以18比21、17比21不敵韓國組合，提前出局。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，稍早女單包括戴資穎與許玟琪雙雙順利晉級，不過雙打則全軍覆沒。

東京奧運羽球金牌組合王齊麟、李洋今天遭遇世界排名第18的韓國組合姜敏赫、徐承宰，這也是兩組人馬首次對決。

王齊麟與李洋所組成的「麟洋配」，今天靠著4比0攻勢開局，在前半段一路保持領先，沒想到在14比9領先時，兩人陷入亂流，連續失誤失分連連，一口氣連丟10分，也讓對手後來居上。

「麟洋配」在局末連追4分縮小差距，卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，無奈仍以18比21棄守。

次局台灣組合開賽暖機又慢半拍，開局就陷入2比5落後，此時李洋右腳似乎出現不適，一度申請傷停並在場邊檢查狀況，看過傷勢狀況後，李洋仍決定繼續參賽。

可惜「麟洋配」重新回到場上，仍沒能找回節奏，一路落後下，局末最多落後達6分，兩人奮力苦追化解了3個賽末點，最終仍以17比21吞敗，在16強提前出局。（編輯：張雅淨）1120112

#李洋
#王齊麟
#麟洋配
李洋
麟洋配擊敗世錦賽金牌組合 馬來西亞公開賽過頭關相隔2個月重新合體 王齊麟、李洋澳洲羽賽開紅盤
王齊麟
運動人口現況調查 球類運動羽球最夯年燒200萬元辦比賽 蔡易龍盼更多人認識羽球的好
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族