麟洋配擊敗世錦賽金牌組合 馬來西亞公開賽過頭關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北10日電）東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，今天在馬來西亞羽球公開賽首輪，以21比13、21比15擊敗前世界錦標賽金牌組合、日本的保木卓朗與小林優吾。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬）的2023馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第1場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，稍早包括女單戴資穎、許玟琪，以及男單一哥周天成等人，都順利奏捷、闖過頭關。

去年飽受足底筋膜炎的王齊麟，年底歷經2個月休養後，如今找回健康重新出發，他與老搭檔李洋默契依舊，面對2021世界羽球錦標賽金牌組合保木卓朗與小林優吾，兩人幾乎全場一路壓著對手打，以直落二橫掃日本組合成功晉級。

事實上，「麟洋配」賽前與日本組合3度交手，台灣組合以2勝略佔上風，兩組人馬去年才在湯姆斯盃男子羽球團體賽對決，當時「麟洋配」以直落二輕取對手。

今天雙方再次碰頭，開賽台灣組合就以7比2攻勢開局，對方將差距縮小至僅差3分，「麟洋配」靠著一波8比2攻勢再次拉開差距，也提前奠定勝基，先以21比13拿下。

次局日本組合開賽率先得分，這也是「麟洋配」全場唯一落後，回頭連拿3分超前，此後台灣組合一路領先、未曾落後，並在13比12領先時再用6比1攻勢奠定勝基，最終以21比15淘汰對手，順利取得晉級入場券。（編輯：屈享平）1120110