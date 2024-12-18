華航首辦公益羽球營 李洋與學生實戰演練傳承經驗

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（中央社記者葉臻桃園18日電）中華航空公司今天首度舉辦公益羽球營，台灣羽球好手李洋、林俊易受邀參與，與學生們進行實戰演練。李洋說，希望透過公益活動發揮正能量，讓更多人看到羽球運動的魅力。

華航今天在桃園市觀音高中舉辦公益羽球營，邀請李洋及林俊易共組一日「林洋配」，透過營隊訓練指導學生羽球技巧並分享球場經驗。

李洋接受媒體聯訪時表示，未來還是會希望能多參加公益活動，持續發揮正能量。運動員的生涯很短，希望可以在好的環境中讓更多人看到羽球運動的魅力。他也向學生們分享，在比賽中不是因為看見希望而堅持，「是因為堅持才能看見希望」。

林俊易則說，希望透過公益活動帶給學生不一樣的感受，羽球這項運動首先要先喜歡它、熱愛它，快樂學習是最重要的，不管未來如何都不要忘記初衷。

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李洋和林俊易也在活動上和學生們進行正反拍握拍、揮拍、高遠球的發力、拍面角度等技巧的全面訓練，並進行分組趣味競賽實戰對打，讓學生們留下難忘經驗。

華航表示，每年都會不定期舉辦各式公益運動營隊，希望幼苗扎根及經驗傳承、扶植台灣體育選手發光發熱，協助國家培養體壇人才。今年已辦理公益籃球營、首度移師高雄的公益桌球營及首次前進花蓮的公益棒球營，未來也將持續支持體育推廣。（編輯：李錫璋）1131218

中華航空公司首度舉辦公益羽球營，18日正式登場，邀請兩屆奧運男雙金牌得主李洋（右）與男單好手林俊易（左）參與，和參與學子分享比賽經驗。（華航提供）中央社記者葉臻傳真 113年12月18日