林俊易中國羽球大師賽止步16強 年終賽資格告急

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（中央社記者黎建忠台北21日電）因傷休息2個多月的台灣「左手重砲」林俊易，今天在BWF中國羽球大師賽男單16強，以16比21、20比22敗給中國的雷蘭曦，年終總決賽資格告急。

男單世界排名第13的林俊易，賽前對世界排名第26的雷蘭曦有著3勝1敗的對戰優勢，沒想到今晚直落2敗北。

首局開打後，林俊易多次掌握主動攻勢，大部分時間也都處於領先，沒想到在15比11時被對手打出一波10比1攻勢，在錯愕下丟掉首局。

第2局戰況如出一轍，比賽前段林俊易以7比3領先，中段也曾以16比11領先，但都沒能掌握住優勢，被雷蘭曦不斷蠶食分數，林俊易在19比15時又被對手打出一波7比1帶走比賽勝利。

林俊易自從打完今年9月的台北羽球公開賽後，就因為肩傷進行治療，休息到這一場中國羽球大師賽才復出，卻意外止步16強。

林俊易原本年終總決賽的積分排名還在前8的安全名單內，但本週最新公布的排名已滑落到第9，並落後排名第8的中國李詩灃將近2000分差距，想要搶下生涯首張年終賽門票難度變高。（編輯：張雅淨）1131121