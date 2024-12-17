加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李洋分享奧運心路 勉勵學子相信自己堅持到底

2024/12/17 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台灣羽球好手李洋今天到台中市豐原國中演講，他分享東京奧運奪金後經歷壓力調適問題，巴黎奧運前像剛從地獄爬回，他勉勵學子相信自己、堅持到底，「不能決定輸贏，但能決定態度」。

台中市豐原國中今天舉辦「王者之志：奧運羽球金牌李洋心路歷程」巡迴講座，市議員謝志忠邀請以男子雙打奪下東京、巴黎奧運金牌的台灣羽球好手李洋演講，分享羽球生涯、心路歷程，也推廣羽球運動。

豐原區羽球委員會、豐原國中、豐原國小、南陽國小、內埔國小、后綜高中及社口國小等，約300人到場聆聽，李洋風趣的演講內容，獲得台下熱烈掌聲。

李洋分享羽球生涯以及東京奧運到巴黎奧運的心路歷程，他指出，東京奧運奪金後，他和王齊麟都歷經壓力調適問題，在巴黎奧運前自己像是才剛從地獄爬回來，經歷許多挫折和酸言酸語，才重新振作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他提到學生時期，本來想練手球，但因爲手掌不夠大，無法滿握手球，因此改打羽毛球，求學過程中也曾受過傷、壓力大等，但「努力不一定成功，不努力一定不會成功」，他堅持到底、努力至今。

謝志忠則說，得到一次奧運金牌是世界困難，金牌連霸是宇宙困難；他相當佩服李洋拿到奧運金牌、選手退役後，持續在羽球領域努力，幫助更多基層選手並推廣公益，希望今天的演講可以勉勵更多學生，10年後或許在這個場合會再出現台灣之光。（編輯：郭諭儒）1131217

李洋
最後一舞劃下句點 李洋：睡前仍在想怎麼贏球李洋最後一舞劃句點 與王齊麟BWF年終賽無緣男雙4強[影]
謝志忠
台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥12強棒球直播 中市議員促比照野餐日山海屯區都要有
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：