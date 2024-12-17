李洋分享奧運心路 勉勵學子相信自己堅持到底

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台灣羽球好手李洋今天到台中市豐原國中演講，他分享東京奧運奪金後經歷壓力調適問題，巴黎奧運前像剛從地獄爬回，他勉勵學子相信自己、堅持到底，「不能決定輸贏，但能決定態度」。

台中市豐原國中今天舉辦「王者之志：奧運羽球金牌李洋心路歷程」巡迴講座，市議員謝志忠邀請以男子雙打奪下東京、巴黎奧運金牌的台灣羽球好手李洋演講，分享羽球生涯、心路歷程，也推廣羽球運動。

豐原區羽球委員會、豐原國中、豐原國小、南陽國小、內埔國小、后綜高中及社口國小等，約300人到場聆聽，李洋風趣的演講內容，獲得台下熱烈掌聲。

李洋分享羽球生涯以及東京奧運到巴黎奧運的心路歷程，他指出，東京奧運奪金後，他和王齊麟都歷經壓力調適問題，在巴黎奧運前自己像是才剛從地獄爬回來，經歷許多挫折和酸言酸語，才重新振作。

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他提到學生時期，本來想練手球，但因爲手掌不夠大，無法滿握手球，因此改打羽毛球，求學過程中也曾受過傷、壓力大等，但「努力不一定成功，不努力一定不會成功」，他堅持到底、努力至今。

謝志忠則說，得到一次奧運金牌是世界困難，金牌連霸是宇宙困難；他相當佩服李洋拿到奧運金牌、選手退役後，持續在羽球領域努力，幫助更多基層選手並推廣公益，希望今天的演講可以勉勵更多學生，10年後或許在這個場合會再出現台灣之光。（編輯：郭諭儒）1131217