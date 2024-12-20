麟洋配獲精英獎最佳團體 李洋：下次改當頒獎人

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（中央社記者黎建忠台北20日電）在巴黎奧運完成羽球男雙金牌連霸的「麟洋配」李洋、王齊麟，今天拿下體育運動精英獎「最佳運動團體獎」，繼2021年後再度獲獎；李洋笑說，「希望下次我們在精英獎合體，換我當頒獎人。」

李洋和王齊麟在今年巴黎奧運摘下男子羽球男雙金牌，成為奧運史上首對完成奧運金牌連霸的羽球男雙組合。

王齊麟在接受媒體聯訪時表示，在今年的尾聲拿到這個獎項，也算是對「麟洋配」劃下一個正式的句點，「這一年來，對李洋只有滿滿的感謝和感動，能跟他一起獲獎非常的榮耀，也算是彌補一下年終賽無法站上頒獎台的遺憾。」

王齊麟透露，明年1月就會開始和新搭檔邱相榤出國連打3場比賽，希望爭取積分讓世界排名可以擠進前20名、甚至前10名，這樣許多高等級的賽事就都可以打了。

李洋在接受中央社訪問時提到，「以球員身分，我一定是最後一次跟王齊麟在精英獎同台，但我希望下次有機會能以頒獎人身分出席，把獎項頒給齊麟，這也是另類同台了。」

李洋也透露自己接下來的規劃，預計年底就會帶著國體大的學生參加全國羽球排名賽，「希望大家也可以到現場看球，用實際行動一起提升國內羽球風氣。」（編輯：陳政偉）1131220