馬來西亞羽賽 王齊麟/邱相榤勝世界第1晉16強

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（中央社記者黎建忠台北7日電）BWF超級1000的馬來西亞羽球公開賽，台灣男子新雙帥組合王齊麟、邱相榤，面對世界第1的丹麥搭檔，以21比16、18比21、22比20首度獲勝，搶下新賽季首戰勝利。

世界排名第35的王齊麟、邱相榤，由於是新搭檔，因此今天是2人生涯首度對決世界第1的丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

首局開打後，台灣組合很快就取得6比2的領先，隨後一路都沒受到對手威脅，最多以18比12取得優勢，率先收下首局勝利。

第2局戰況相反，丹麥組合開賽後始終保持小幅領先，並且在11比9取得技術暫停過後，刻意加強平抽擋的速度取得16比10的優勢。儘管王齊麟、邱相榤試著在前3拍主動攻擊搶分，但最後仍因過多主動失誤讓出第2局。

關鍵的第3局戰況多變，王齊麟、邱相榤在比賽前段一度以9比4領先，但技術暫停過後不但被追平，還以15比18落後。

幸好台灣組合穩住陣腳，儘管先被對手取得20比19的賽末點，但靠著邱相榤的殺球先追成「丟士（Deuce）」，接著對手回球掛網，反倒由台灣組合以21比20取得首個賽末點。

隨後王齊麟發球時突襲發後場，讓對手根本來不及反應，連球都沒碰到就順利落在界內，王齊麟、邱相榤就以22比20拿下比賽勝利。

王齊麟在接受中央社訪問時表示，「其實最後一個發球我很猶豫要怎麼發，只是看到對手的後腳一直在抖動，感覺就是要衝網前接發球，所以我才決定吊一個後場。」

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王齊麟提到，第1局打得蠻順的，第2局自己的體力有些下滑，「所以我們節奏就變慢，第3局我就跟阿邱（邱相榤）說，對手都大你一輪了，不要怕，就是卯起來抽就對了。」

王齊麟強調，過去不論和陳宏麟、李洋搭檔，都已經打過這組丹麥對手很多次，「所以現在其實很興奮，想要知道我跟邱相榤能給對手多大壓力，也可以檢視我們還有什麼地方能進步。」（編輯：吳協昌）1140107