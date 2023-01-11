白馭珀上演瘋狂逆轉秀 馬來西亞羽球公開賽過頭關

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣羽球女單好手白馭珀今天在馬來西亞羽球公開賽上演瘋狂逆轉秀，首局先靠11比1攻勢後來居上，次局又化解5個局點，以21比18、24比22拍落美國女將張蓓雯。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，昨天包括台灣一姐戴資穎與許玟琪雙雙闖關成功，今天再加上白馭珀，共有3名台灣女將成功挺進第2輪。

目前世界排名第37的白馭珀，過去一直是台灣女單排名次高的球員，去年才被許玟琪超越，這次她在馬來西亞公開賽大顯神威，首役遭遇世界排名第24的張蓓雯，兩人賽前6次交手，白馭珀僅取得1勝，且背負對戰4連敗。

兩人今天再次過招，白馭珀首局在7比6領先時突然陷入亂流，一口氣連丟7分陷入逆境，不過她在10比17落後下，靠著一波11比1強攻扭轉戰局，以21比18後來居上。

次局白馭珀開賽後一路領先，局末還以17比15握有優勢，不料關鍵時刻她又出狀況，讓對手連拿5分超前，這回白馭珀再次展現韌性，連拿3分扳平比數，總計化解對手5個局點，反以24比22逆轉拿下，也終止對戰4連敗。

至於雙打方面，去年底曾在加拿大聯手奪冠的混雙組合葉宏蔚與李佳馨，今天首役則以21比19、23比21淘汰自家的李哲輝與許雅晴，順利挺進次輪。（編輯：張雅淨）1120111