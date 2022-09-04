山口茜日本羽球公開賽封后 預計6日重返球后寶座

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）日本羽球名將山口茜今天在日本羽球公開賽女單冠軍戰以21比9、21比15橫掃南韓女將安洗瑩，拿下冠軍，預計6日最新世界排名出爐後，將擠下台灣一姐戴資穎，重返球后寶座。

世界羽球聯盟（BWF）以往採計球員過去52週所參加的比賽中最高10站的積分，加總後決定世界排名，但過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，多場世界巡迴賽事取消，BWF採取凍結積分方式因應，隨著賽事恢復正常，自今年8月2日起每週將扣除2019年第12週開始的4週積分，預計2023年1月3日恢復正常。

山口茜日前在被扣除2019年印尼公開賽（1萬2000分）、日本公開賽（1萬1000分）冠軍積分後，根據BWF 8月30日最新公布的世界排名，山口茜讓出球后位置，戴資穎生涯第6度登上世界球后寶座，球后在位週數累積214週。

不過，在日本大阪舉行的世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽，戴資穎止步女單4強，反觀地主好手山口茜來勢洶洶，在拿下世錦賽金牌後，日本公開賽又闖進決賽，今天與安洗瑩爭冠，以21比9、21比15收下勝利，連2站賽事封后。

球后戴資穎目前世界排名積分11萬845分，而排名第2的山口茜積分10萬9413分，兩人積分僅差1432分，山口茜成功在日本公開賽奪冠後，可獲得冠軍積分1萬1000分，BWF將於6日更新世界排名，預計山口茜將搶回球后頭銜，再次將戴資穎從球后寶座拉下。（編輯：張雅淨）1110904