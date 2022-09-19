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戴資穎客串八點檔獲讚台風穩健 樂幫奶奶圓夢

2022/9/19 13:38（9/19 13:51 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎（中）上週驚喜現身八點檔「黃金歲月」外景，與藝人蘇晏霈（左）、傅子純（右）同台演出，蘇晏霈、傅子純兩人也樂當小粉絲。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月19日
台灣羽球一姐戴資穎（中）上週驚喜現身八點檔「黃金歲月」外景，與藝人蘇晏霈（左）、傅子純（右）同台演出，蘇晏霈、傅子純兩人也樂當小粉絲。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月19日
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎上週現身八點檔「黃金歲月」外景，獻出戲劇初體驗。她說，奶奶是八點檔的鐵粉，很開心能幫奶奶一圓戲劇夢，她到片場還馬上回傳與藝人的合照給奶奶。

戴資穎首次挑戰戲劇客串，透過民視分享，她的台語沒問題，因為從小跟奶奶講台語，面對台詞的台語都覺得「沒問題！」導演也給戴資穎的客串表演打100分好成績。客串當天現場吸引不少觀眾圍觀，戴資穎來者不拒地為球迷簽名，展現十足親和力。

戴資穎表示，奶奶是民視的忠實觀眾，知道她要到民視客串演出，尤其對戲的演員是奶奶熟悉的藝人蘇晏霈、傅子純，讓她一到片場就急著要把與蘇晏霈等2人拍照回傳給奶奶。

得知可以與球后戴資穎對戲的蘇晏霈，興奮到睡不著覺，蘇晏霈說，自己是「小戴迷」，有收集戴資穎的整套球衣、球具。除此之外，還有買過戴資穎代言的商品。

能與偶像同框演出，讓蘇晏霈心花怒放而遭導演提示說「妳們劇中是好朋友，要鎮定！」

傅子純表示，能和戴資穎在八點檔合作，是非常難得經驗，尤其知道她將忙碌於接下來的國際賽事，相當珍惜，他也與導演一樣，對於小戴的初次八點檔的體驗打100分高分，大讚台風穩健，果然是世界球后。（編輯：戴光育）1110919

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