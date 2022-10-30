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兄弟挑戰賽2勝聽牌 林威助：要確實拿下最後一勝

2022/10/30 17:12
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華職棒季後挑戰賽中信兄弟昨天搶勝、取得2勝聽牌，兄弟總教練林威助表示，只是先拿2勝，要確實把最後一勝拿下來。

中華職棒季後挑戰賽昨天開打，兄弟為下半季冠軍、手握1勝優勢，昨天首戰在主場台中洲際棒球場迎戰龍隊，靠著洋投德保拉完投9局僅失2分、好投壓制，以6比2拿下勝利，率先取得2勝聽牌。

今天為龍隊主場，龍隊回到天母棒球場與兄弟交手，全力搶勝、力拚延長戰線，今天北部天氣狀況不佳、雨勢不斷，加上天母風勢不小，賽前兩隊球員練球時也有特別注意風向。

兄弟隊野手王威晨、江坤宇、林書逸身上傷勢都還不算完全恢復，昨天首戰3人都有出賽，江坤宇單場2安貢獻2分打點，王威晨也敲出2安，林書逸3打數敲1安、貢獻1分打點。

兄弟總教練林威助賽前接受媒體聯訪表示，球隊從台中移動到台北，3人的身體狀況等賽前練習後才能確定；最後公布打序，今天3人也都繼續排在先發打序中，江坤宇打2棒、王威晨3棒、林書逸7棒。

兄弟季後挑戰賽率先搶下2勝聽牌，但林威助表示要拿下3勝，「我們只是先拿兩勝，要確實把這最後一勝拿下來」。（編輯：陳仁華）1111030

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