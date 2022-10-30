MLB CUP龜山奪冠 陳聖平自曝曾是龜山殺手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）MLB CUP全國次少棒錦標賽決賽，桃園龜山國小冠軍賽以4比0擊敗WHB聯盟，以1分未失之姿連過5關，繼2018、2019年之後再奪冠，旅美球員陳聖平頒獎自曝曾是「龜山殺手」。

2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽冠軍戰，由桃園龜山國小與WHB聯盟交手，WHB聯盟2局上發生3次守備失誤種下敗因，讓龜山一口氣打了9人次、攻下3分，龜山3局上再靠著連2支安打、滾地球多添1分保險分。

龜山前4戰全部「扣倒」贏球，依序以17比0擊敗WBC黑豹、15比0擊敗樂天桃猿夢無限、14比0擊敗台中向上，今天4強戰以11比0擊敗台北東園，代理總教練郭軒銘表示，冠軍戰打擊發揮沒有這麼好，也是對方投手有水準，「我們掌握度的確沒那麼好」。

繼8月底在全國社區大賽奪冠後，龜山拿下MLB CUP冠軍，但郭軒銘認為球員們「有待雕琢」，並強調這只是過程不是終點，「因為基層每一隊都很認真在練，沒有永遠的第一名和第二名，有競爭之下，大家都會一起越來越好」。

效力美職響尾蛇隊的野手陳聖平現身頒獎典禮，親自給小球員勉勵，在場看完冠軍戰後表示，看小朋友的比賽很開心，回想起自己小時候快樂打棒球的樣子。

陳聖平還透露以前曾是「龜山殺手」，「我以前國小投球都壓制他們欸，我丟都沒失分，但下去後就輸了。」陳聖平表示，過年前都會留在台灣，再休息一陣子就開始自主訓練。

季軍賽台北東園雖然一度遭到藍色閃電翻盤，但把握4局下最後攻擊機會，單局拿下6分，最終以9比4拿下季軍。（編輯：管中維）1111030