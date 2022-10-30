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歐力士猛牛4連勝 睽違26年拿下日職總冠軍

2022/10/30 22:11
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）日本職棒總冠軍賽第7戰，歐力士猛牛隊太田椋首局首打席首球就開轟，帶起球隊士氣，宮城大彌先發5局無失分，率隊以5比4擊敗養樂多隊，睽違26年再拿下日職總冠軍。

日本職棒總冠軍賽於22日開打，東京養樂多燕子隊首戰先拿下勝利，第2戰兩隊3比3握手言和，養樂多隊第3戰拿勝，接著歐力士隊連拿3勝聽牌，今天第7戰在神宮球場交手。

歐力士猛牛隊首局首名打者太田椋第1球就開轟，陽春砲帶起球隊士氣，歐力士隊5局再起攻勢，靠著伏見寅威、宮城大彌、太田椋接連安打攻佔滿壘，宗佑磨打出雙殺打後，再靠著保送、觸身球保送再擠回1分，養樂多隊關鍵失誤，讓歐力士隊一口氣跑回3分、奠定勝基。

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養樂多隊前7局沒有拿下分數，直到8局才有攻勢，靠著村上宗隆安打先追1分，洋砲奧蘇納（Jose Osuna）開轟，3分砲幫助球隊將比數追到1分落後，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

歐力士隊先發投手宮城大彌投5局被敲3支安打，投出5次三振、1次保送，無失分，拿下勝利。歐力士隊總冠軍賽先居於劣勢，接著連拿4勝拿下總冠軍，也是繼1996年後、睽違26年奪冠，為隊史第5冠。（編輯：管中維）1111030

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