朱瑋淇再見安 梅花旗棒球賽台體連3年晉冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）梅花旗棒球賽4強台灣體大今天與南華大學交手，兩隊形成投手戰，台體大7局下靠著朱瑋淇代打再見安打以2比1拿勝，連3年晉級冠軍戰，力拚2連霸只差一步。

2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，今天台體大與南華大學交手，台體大由鄭澔先發，鄭澔前2局都沒讓對手敲出安打，僅因為失誤、保送讓南華打者上壘、力守不失分。

兩隊前4局打完都沒能拿下分數，台體大5局下靠著觸身球保送、高捷二壘打先馳得點。南華大學6局反攻，1人出局後傅碩章敲出二壘打，2人出局後許承恩再補上安打送回追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，7局下台體大靠著失誤、觸身球保送、朱瑋淇代打再見安打，順利拿下比賽勝利。

鄭澔今天先發投4局僅被敲出1支安打，投出1次三振、2次保送無失分，曾家輝後援投3局被敲3支安打，投出2次三振、沒有保送，失掉1分責失分，球隊靠著再見安打拿勝，曾家輝拿下勝投。

台體大2020年起連3屆晉級冠軍戰，2020年冠軍戰不敵文化大學、拿下亞軍，去年冠軍戰擊敗國立體大、拿下冠軍，今年力拚完成梅花旗2連霸。（編輯：張雅淨）1111031