王威晨左大腿拉傷坦言心情難受 身體已到臨界值

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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中職中信兄弟拚季後挑戰賽，昨天比賽後半段野手王威晨提前退場，今天沒有辦法先發出賽，王威晨表示，左大腿拉傷約兩週，昨天感覺已到臨界值，也坦言這個時間點受傷心情難受。

中華職棒中信兄弟與味全龍隊拚季後挑戰賽，中信兄弟野手王威晨昨天比賽後半段退場，今天賽前總教練林威助受訪表示，「威晨腳的狀況不是很好，今天沒辦法先發」。

王威晨受訪解釋傷勢，他表示，沒有一個明確的時間點拉傷腳，兩週前突然覺得腳不舒服，到醫院檢查是左大腿輕微拉傷，昨天比賽過程中狀況有點越來越不好的感覺，有點快到臨界點了，所以馬上跟球隊反映，怕惡化影響會更大。

王威晨坦言心情難受，今年一直都處於有傷的狀況，心情調適上也有點困難，但很積極治療，期盼用最快的速度恢復狀態，希望趕得及總冠軍賽，如果有機會打入總冠軍賽，可以用健康的狀態在場上打拚。

身為隊長的王威晨表示，在這個時間點不會特別跟隊友說什麼，就像去年說的，「如果年輕球員不知道該怎麼做，就看我做什麼，然後跟著做」，用這樣的方式帶領球隊，目前看起來是好的，代表是正確的方向。

王威晨說，打入季後賽不用多想什麼，提醒大家做能力範圍可以做的事情，結果自然會是好的。王威晨表示，目前的傷勢影響最大的是跑步衝刺，賽前練習還是有跟著做完，但跑的部分就用慢跑方式調整。（編輯：張雅淨）1111031