棒球反映人生 葉君璋：漏接是狗熊美技成英雄

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中職味全龍隊野手張政禹季後挑戰賽首戰處理界外球瑕疵，30日比賽則是用美技守備幫球隊守住勝利，總教練葉君璋直言「漏接是狗熊、美技成英雄」。圖為張政禹30日比賽替球隊守住勝利、情緒振奮。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日

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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中職味全龍隊野手張政禹季後挑戰賽首戰處理界外球瑕疵，昨天比賽則是用美技守備幫球隊守住勝利。龍隊總教練葉君璋今天直言「漏接是狗熊，美技成英雄」，棒球也反映人生。

中華職棒季後挑戰賽味全龍隊與中信兄弟交手，龍隊首戰2局時野手張政禹處理界外球瑕疵，讓兄弟把握機會搶分，也成為影響比賽勝負關鍵，龍隊終場以2比6輸球，讓兄弟搶下2勝聽牌優勢。

龍隊昨天比賽沒有退路，兄弟9局反攻，張政禹游擊守備超美技，沒收可能帶有打點的安打，也替球隊守住關鍵1勝。

葉君璋今天賽前受訪表示，比賽就是這樣，漏接的時候是狗熊，美技接到就是英雄，這也算是反映人生，相信可以給很多人啟發。

葉君璋表示，某些時候可能都會做錯一些事情，但機會到的時候，有些人就可以把握機會建功，這也是職業棒球存在的意義。

葉君璋對張政禹有很高的期待，坦言因為對張政禹期待很高，所以要求更高，「有時候不會讓他太舒服，就是希望他可以更好。」

龍隊野手陳品捷也算陣中經驗豐富的球員，陳品捷表示，昨天賽前練習有機會就提醒張政禹，張政禹首場比賽的接球瑕疵是太急著想要跑到定點了，速度很快、其實可以放慢一點，看到張政禹昨天用美技幫助球隊守下勝利，很替張政禹開心，「他本來就可以做到」。（編輯：管中維）1111031