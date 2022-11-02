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楊博涵盧敬堯台灣內戰出線 德國海洛羽賽開紅盤

2022/11/2 20:54
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（中央社記者龍柏安台北2日電）延續先前摘銀的絕佳狀態，羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在德國海洛羽球公開賽首輪「台灣內戰」，以21比9、21比16輕取自家的張課琦、柏禮維，順利闖過頭關。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著法國公開賽之後登場。

「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯日前在超級750系列的法國公開賽，一路過關斬將闖進男雙壓軸決賽，最終雖不敵印度組合，獲得亞軍，不過仍寫下兩人在超級750系列的最佳戰績，兩人世界排名也從25名調升至19名。

楊博涵與盧敬堯今天在德國公開賽男雙首輪亮相，兩人延續先前炙熱手感，面對世界排名第65的自家人張課琦與柏禮維，全場幾乎一路壓著對手打，僅用33分鐘就以直落二淘汰對手，並從「台灣內戰」中順利出線。

「楊肉盧」組合今天是首度和張課琦、柏禮維在國際賽交鋒，首局雙方互有領先，在7比7平手時，楊博涵和盧敬堯先用一波7比1攻勢超前比數。

張課琦與柏禮維僅追回1分，「楊肉盧」組合回頭又在傷口上灑鹽連續拿分，直接以21比9收下首局。

楊博涵與盧敬堯維持首局強勢，次局又用9比2攻勢開局，最多曾握有8分籌碼，在一路領先優勢下，再以21比16擊落對手，以直落二闖進16強。（編輯：張雅淨）1111102

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