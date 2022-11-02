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張育成分享妻子懷孕喜訊 將升格二寶爸

2022/11/2 21:00
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）旅美棒球好手張育成育有1子，他今天在臉書分享妻子懷孕的超音波照片，宣布家中明年將有新成員，並開心地寫下：「家裡又要更熱鬧囉。」

27歲的張育成旅美多年，妻子成為他在外奮戰最大支柱，2020年9月妻子為他誕下1子，升格為人父的張育成不時會在臉書分享與兒子的甜蜜合照。

張育成今天在臉書分享好消息，透露「家裡又要更熱鬧囉」，他也附上妻子懷孕的超音波照片，預告二寶將在明年報到。

張育成今年開季從美國職棒大聯盟克里夫蘭守護者隊出發，但季初打擊表現未能發揮，後來又確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），3度遭到球隊指定讓渡，從匹茲堡海盜隊到坦帕灣光芒，球季尾聲落腳波士頓紅襪隊，單季披上4隊球衣。

張育成本季出賽69場，168個打數，打出35支安打，包括4轟，打擊率2成08，貢獻15分打點，並在效力於光芒隊期間，完成個人大聯盟生涯百安里程碑。（編輯：張雅淨）1111102

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單季披4隊球衣 張育成：不管在哪裡 始終全力以赴 張育成賽季最終戰上壘且得分 紅襪橫掃光芒
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