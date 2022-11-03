安特托昆博展現宰制力 公鹿退活塞奪開季7連勝

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（中央社波士頓2日綜合外電報導）安特托昆博今天再度在場上展現宰制力，攻下32分幫助密爾瓦基公鹿116比91擊退底特律活塞，拿下開季7連勝，是目前美國職籃NBA唯一的不敗之師。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役表現全面，除獲全場最高32分，還抓下12個籃板，另有4助攻、5抄截、2阻攻。哈勒戴（Jrue Holiday）三分球7投4中，為公鹿貢獻26分。

公鹿今天一路領先，帶著17分領先優勢進到第4節，末節一度領先達33分，最終以25分差距大勝。

公鹿陣中還有另外3人得分達兩位數，沃拉（Jordan Nwora）、羅培茲（Brook Lopez）、波蒂斯（Bobby Portis）分別攻下12分、11分、10分。

活塞有4人得分達兩位數，貝伊（Saddiq Bey）攻下全隊最高22分，史都華（Isaiah Stewart）有16分、10籃板的雙十成績，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、康寧漢（Cade Cunningham）分獲14分、10分。

今天輸球後，活塞戰績2勝7敗，在東區排名倒數第2，只贏1勝7敗的奧蘭多魔術。

另外一場比賽，克里夫蘭騎士靠傷癒復出賈蘭德（Darius Garland）攻下29分、送出12次助攻，在延長賽後以114比113險勝來訪的波士頓塞爾蒂克。

此役，密契爾（Donovan Mitchell）也再次展現自己的價值，他為騎士貢獻25分，其中11分是在第4節末段及延長賽中拿下的。

在騎士開季首戰敗給多倫多暴龍的比賽後，賈蘭德就因為眼瞼撕裂的傷勢未再出賽，在今天歸隊前，一共缺席了5場比賽。

22歲的他此役回歸，完全不見傷勢帶來的影響，在他與密契爾聯手帶領下，騎士在布朗（Jaylen Brown）的壓哨球失手後，確定收下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111103