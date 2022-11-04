厄文拒為反猶太風波道歉 籃網罰無薪禁賽至少5場

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布魯克林籃網球星厄文日前在推特發文並附上一部被認為具反猶太思想電影的連結，引發風波。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天宣布麾下球星厄文（Kyrie Irving）將禁賽至少5場，且不予支薪，因為球隊對他未能「明確表示自己沒有反猶太思想」感到失望。

綜合法新社和美聯社報導，厄文先前在推特（Twitter）發文，附上一部被認為具有反猶思想電影的連結，NBA總裁席佛（Adam Silver）希望厄文為此道歉，但遭厄文拒絕。數小時後，籃網表示，厄文「目前不適合與籃網為伍」。

籃網在聲明中說：「我們今天感到十分沮喪，當厄文有機會在記者會上澄清的時候，他拒絕明確表示自己沒有反猶太思想，也不願承認那部片有特定的仇恨內容。這不是他首次有機會澄清，但他錯失了機會。」

「他明明有機會否認反猶太行為，卻沒能做到，令人深感不安，這違背了球團的價值觀，並構成有害於團隊的行為。因此，我們認為他目前不適合與籃網為伍。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111104