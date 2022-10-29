籃網球星厄文疑宣傳反猶紀錄片 老闆蔡崇信譴責

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）過去曾因拒打COVID-19疫苗、支持地球是平的理論而引發爭議，如今他又疑似宣傳敏感的反猶太紀錄片，遭籃網老闆蔡崇信譴責。

雅虎運動（Yahoo Sports）報導，厄文27日在推特（Twitter）分享一部紀錄片的連結，片名是「從希伯來人到黑種人：醒醒吧美國黑人」（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America），內容是根據作家小達爾頓（Ronald Dalton Jr.）的同名著作所拍攝。

美國滾石雜誌（Rolling Stone）指出，這部紀錄片提出的想法，與一些自稱黑色希伯來以色列人（Black Hebrew Israelites）的美國非裔族群團體當中較極端的派別觀點一致。

黑色希伯來以色列人相信自己是古以色列人的後代，其中較極端的派別長期以來涉及仇女、恐同、排外及伊斯蘭恐懼症，特別的是持反猶太主義。

根據報導，這部紀錄片及同名書籍利用捏造的引述和已被揭穿的騙術，提出一些反猶太主義的比喻，藉此聲稱猶太人控制全世界，而且對數百年來黑人受壓迫負有責任。

厄文分享影片的連結後，蔡崇信28日便發表推文回應，直接指這部紀錄片「充滿反猶太的假訊息」，並暗示厄文提倡仇恨。

布魯克林籃網（Brooklyn Nets）也透過自家新聞網站「籃網日報」（Nets Daily）發表聲明，說球隊對於「仇恨言論沒有容忍餘地」。

在此之前，厄文早已屢次引發爭議。NBA上個球季開賽前，有95%球員接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；但厄文因拒絕接種，球季前3個月缺賽。厄文雖於今年1月5日歸隊，卻因紐約州疫苗強制接種令而只能在客場比賽。

另外，厄文曾在2017年宣稱自己深信地球是平的，震驚整個NBA及各界輿論；2018年他才坦言相當懊悔說出這番言論，並且對外致歉。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1111029