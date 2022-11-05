曾受兄弟邀請開球變爭冠對手 曾仁和享受季後賽

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中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和去年季中選秀被選進，今年跟著球隊一起打總冠軍賽，他5日表示，過去在美職沒有打總冠軍賽經驗，但認為在大聯盟投球張力也很大，觀眾人數很多，那時候太緊張，這次有提醒自己照著平常的方式去做、保持平常心。圖為曾仁和111年11月2日練球畫面。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和首度打總冠軍賽，雖然還總冠軍賽亮相，但曾在2017年總冠軍賽受邀替中信兄弟開球，現在兄弟變成對手，曾仁和笑說，「蠻好玩的、好好享受。」

投手曾仁和去年季中選秀被樂天桃猿隊選進，今年跟著球隊一起打總冠軍賽，他表示過去在美職沒有打過總冠軍賽的經驗，但認為在大聯盟投球的張力也很大，觀眾人數很多，那時候太緊張了，這次有提醒自己照著平常的方式去做、保持平常心。

曾仁和此次定位先發，但他也提到短期的比賽可能會有突發狀況，可能球隊突然需要長中繼，會帶著隨時應變的心情、準備好自己，教練團有需要隨時都可以上場。

曾仁和還沒有在總冠軍賽出賽紀錄，但經過媒體提醒，想起曾在2017年總冠軍賽受中信兄弟邀請到洲際棒球場開球，曾仁和笑說那時候沒有特別支持哪支球隊，只是從小就喜歡「恰恰」彭政閔，也蠻有趣的，沒想到這此總冠軍賽對手就是中信兄弟。

曾仁和也關注中信兄弟和味全龍隊的季後挑戰賽，也提到要注意投球節奏不要被帶走，兄弟也會使用比較多的突襲戰術，「季後賽就是去享受、就算丟不好也需要面對。」（編輯：吳協昌）1111105