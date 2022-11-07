台灣大賽兄弟2連勝 洲際主場2天預售票都破1.5萬張

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職棒總冠軍賽前2戰打完，中信兄弟拿下2連勝，明天起將在兄弟隊主場洲際棒球場打第3、4戰，截至今天中午為止，兩戰預售票都超過1萬5000張，合計賣出3萬1800張。

中華職棒總冠軍賽5日開打，前兩戰為樂天桃猿隊主場、在樂天桃園棒球場舉行，首戰觀眾人數1萬4132人，昨天第2戰觀眾人數1萬1392人。桃園棒球場總冠軍賽累計23場觀眾人數破萬。

8日第3戰、9日第4戰是兄弟主場，比賽將在台中洲際棒棒球場舉行，門票預售狀況不錯，截至今天中午為止，第3戰預售1萬5000張、第4戰1萬6800張票。

兄弟隊今年從季後挑戰賽開始打，總冠軍賽一開打狀況就到位，首戰洋投德保拉7局失2分、好投壓制，率隊以5比3拿下首勝；昨天比賽洋投泰樂8局無四死球好投僅失1分，加上陳子豪3分砲，率隊以4比1拿下2連勝。

兄弟隊總教練林威助先前曾表示，季後挑戰賽感覺有加分作用，大家一直處於大賽的狀態下。桃猿隊總教練曾豪駒也表示，兄弟從挑戰賽打上來，感覺總冠軍賽剛開始進入狀況就比較快。

昨天賽後兩隊沒有公布第3戰先發投手，但兩隊總教練都提到由本土投手扛先發機會大，預計下午就會正式公布。（編輯：管中維）1111107