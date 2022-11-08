台灣大賽第3戰防禦率王對決 桃猿黃子鵬先發拚開胡

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒台灣大賽第3戰今晚將上演「防禦率王」對決，樂天桃猿由王牌投手黃子鵬先發盼能搶勝，而中信兄弟派出鄭凱文應戰，力拚3連勝搶先聽牌。

中華職棒台灣大賽（總冠軍賽）採7戰4勝制，前2戰結束，尋求2連霸的中信兄弟以2比0領先樂天桃猿。

台灣大賽第3戰今晚將移師兄弟隊主場台中洲際棒球場，有別前2戰都由洋投先發，第3戰將上演本土投手對決的戲碼，其中桃猿隊由黃子鵬主投，黃子鵬本季例行賽繳出12勝3敗，防禦率2.33，為聯盟防禦率王。

黃子鵬曾在2018、2019年參加台灣大賽，7場出賽都以後援為主，合計投6局，留下0勝1敗3中繼成功成績，防禦率7.50，今晚將是他首次以先發之姿在台灣大賽亮相，將為球隊力拚系列賽首勝。

不過，黃子鵬本季繳出12勝，對其他3隊都有勝投進帳，唯獨對兄弟隊5場先發，1勝難求，還吞下1敗，對戰防禦率4.50，遠高於其他3隊。

兄弟隊則由鄭凱文主投，爭取3連勝、率先取得聽牌的優勢，而鄭凱文2014年返台加盟兄弟首季，也曾拿下防禦率王頭銜。

鄭凱文過去6度參與台灣大賽，共出賽15場，先發、後援都有，投22.2局，拿下1勝2敗1中繼成功，防禦率9.53。

鄭凱文生涯例行賽對桃猿隊出賽18場，拿下1勝1敗6中繼成功，防禦率6.45，但本季尚未對上桃猿隊，今年首次對決就是在台灣大賽。（編輯：張芷瑄）1111108