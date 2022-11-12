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MLB太空人世界大賽封王 不與總經理克里克續約

2022/11/12 11:52
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（中央社邁阿密11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人上週在世界大賽奪冠，但球隊還是與總經理克里克（James Click）分道揚鑣。

法新社報導，太空人老闆克蘭（Jim Crane）今天在球隊官網上表示，下個球季不會與克里克續約。

克蘭說：「我們很感激詹姆斯（克里克名字）做出的所有貢獻。在他任職的3個賽季裡，我們在每季都取得巨大的成就，詹姆斯一直是球隊成功很重要的一環。我想向他親自道謝，祝他與他的家人接下來一切都好。」

太空人前總經理魯諾（Jeff Luhnow）在大聯盟調查「偷暗號」醜聞後遭開除，球隊之後於2020年任命克里克接任魯諾的職位。

太空人去年世界大賽不敵亞特蘭大勇士，但今年表現較為優異，最終以4勝2負擊敗費城費城人。

部分媒體報導指出，克里克婉拒太空人續約1年的提案。

太空人9日宣布，他們已同意與73歲的總教練貝克（Dusty Baker）續約1年。

太空人在聲明中說：「與棒球行政部門編制有關的進一步消息，將在晚些時候陸續公布。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111112

魯諾
太空人偷暗號醜聞後再奪世界大賽冠軍 能否擺脫臭名待考驗
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