陳鏞基讚帛琉美想嘗試深潛 季後游泳維持體能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒統一獅隊陳鏞基（後中）12日出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」活動，受訪時提及日前隨副總統賴清德出訪帛琉，表示第一次知道帛琉人這麼愛棒球，大讚帛琉的美、有機會想去深潛。中央社記者謝靜雯攝 111年11月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯彰化12日電）統一獅隊陳鏞基先前隨副總統賴清德赴帛琉，他說第一次知道帛琉人這麼愛棒球，他大讚帛琉的美、有機會想去深潛，今年季後用游泳維持體能，被問起是不是為深潛做準備、他也燦笑回應。

中職統一獅隊野手陳鏞基、胡金龍11月初隨賴清德赴帛琉，進行3天2夜的「帛旅專案」，陳鏞基表示，剛好那個時間點可以，所以有機會首度到帛琉去。

陳鏞基分享，帛琉當地有棒球隊，聽說他們國家第一受歡迎的運動就是棒球，雖然總人口數不多，但大家都很喜歡棒球，聽到他和胡金龍是職棒球員，馬上眼睛發亮。

陳鏞基表示，配合行程雖然沒有直接指導當地棒球隊，但有捐贈物資，當地的球場設備沒有很好，但有日本資助、場地上也有改善，感覺像台灣的簡易球場。

陳鏞基也和胡金龍抓準空檔去海邊泡水，被問起這次與胡金龍的「偽蜜月旅行」心情，陳鏞基笑說，帛琉真的很漂亮，從飛機往下看的時候，真的就像宣傳照上面呈現的那樣、很漂亮，當地人建議有時間可以去深潛，可以看到過去戰爭留下來的沉船還有熱帶魚。

陳鏞基表示，季後目前還在休息階段，但每天都會去游泳維持體能，每年季後維持體能的方式不一樣，去年是用皮拉提斯方式協助，今年換成游泳訓練，被問起是不是要為深潛準備、他只燦笑回應。

此次旅程還有小插曲，陳鏞基被口誤叫成陳金鋒，陳鏞基表示也是榮幸，他也開玩笑說：「其實大家都叫我金城武。」（編輯：張芷瑄）1111112