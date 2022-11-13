23歲日男獨駕帆船啟程挑戰紀錄 母親鼓勵送行

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本23歲男子木村啓嗣啟程挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船繞地球一圈的日本最年輕紀錄，母親在送行時給予鼓勵，相信兒子是「天選之人」，會等他平安無事歸來。

日本關西電視台報導，今年6月以83歲成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄的日本海洋冒險家堀江謙一（現年84歲），11月上旬也為挑戰最年輕紀錄的木村加油。

讀賣新聞報導，木村11月12日已從日本兵庫縣西宮市新西宮遊艇碼頭啟程出海，如果此行一切順利的話，除了是日本第5個完成這項挑戰的人，也將成功改寫由55歲海洋冒險家白石康次郎在26歲10個月大時所創最年輕紀錄。

木村出身大分縣日出町，在就讀高中時加入帆船社，對在完成繞地球一圈後仍持續進行挑戰的白石滿懷憧憬。

木村畢業後加入海上自衛隊成為潛艦乘組員，但未曾放棄心中夢想，在退役後進入負責產業廢棄物處理等業務的公司工作，這次在公司協助下得以成行。

木村在啟航儀式上說，過去3年為準備這次航程，也曾有過「我做不到」的想法，所以首先要對能順利出航表達感謝之意。

木村60歲的母親木村妃佐美也趕來送行說，兒子一直都是很幸運的人，相信不管是大海、天空還是風，都會跟兒子站在一起，「我會等你平安無事返航」。

除了母親，包括給予協助的人士及同事等約80人也到場送行，木村就在眾人加油與鼓勵聲中進入全長約12公尺的「愛船」，滿臉笑容向眾人揮手踏上約4萬5000公里的旅程。

根據航行計畫，木村出海後將朝東南方經太平洋南下，接著通過南美大陸及非洲大陸的南端，最後經澳洲東側海域北上返回日本。整個航程預計189天左右。

木村這次駕駛的帆船長度約12公尺，動力為風力推進，艙內裝載即食米飯、調理包及維他命等補給品，還準備可把海水變成淡水、讓通訊電子設備可運作的太陽能發電機等設備。

在航行過程中，木村也會透過社群網站分享所見所聞，讓大家看到地球的壯麗並訴求環保的重要性。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111113