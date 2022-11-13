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國中軟式棒球聯賽二重搶勝 張智雄拚勁像蔡鎮宇

2022/11/13 20:43（11/13 21:46 更新）
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111學年度國中軟式棒球聯賽全國賽13日開打，新北二重國中首戰與嘉義縣民和國中交手，二重以1比0搶下首勝，張智雄（圖）單場2安，總教練邱耀宇稱讚他拚勁很好、會帶頭衝，就像樂天桃猿隊的蔡鎮宇。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日
111學年度國中軟式棒球聯賽全國賽13日開打，新北二重國中首戰與嘉義縣民和國中交手，二重以1比0搶下首勝，張智雄（圖）單場2安，總教練邱耀宇稱讚他拚勁很好、會帶頭衝，就像樂天桃猿隊的蔡鎮宇。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）國中軟式棒球聯賽今天開打，新北二重國中首戰與嘉義縣民和國中交手，二重以1比0搶下首勝，張智雄單場2安，總教練邱耀宇稱讚他拚勁很好、帶頭衝，就像樂天桃猿隊的蔡鎮宇。

111學年度國中軟式棒球聯賽全國賽今天開打，上一屆季軍新北市二重國中首戰與嘉義縣民和國中交手，二重國中2局上就有攻勢，陳禹叡選到四壞保送上壘、靠著投手犯規上到二壘、盜上三壘，再靠著暴投跑回關鍵1分。

二重投手群聯手壓制，先發投手王淮民投2局、周柏佑中繼投3局、陳耀杰後援投2局，3人聯手壓制，沒讓民和拿下分數、替球隊守住勝利。

二重總教練邱耀宇表示，今天投手安排採用車輪戰，主要是想觀察誰的表現比較穩定，可以扛起責任，不行的話就會當機立斷換投。

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二重今天拿下的致勝分雖然不是安打送回，但打線中張智雄敲雙安、維持手感，邱耀宇表示，張智雄是國三學長，但身材受限，打軟式比較有表現的機會，也希望他扮演好角色、帶領學弟一起拚，「他就像樂天桃猿隊的蔡鎮宇一樣，拚勁很好、會帶頭衝。」

今天雖然贏球，但邱耀宇高標準，認為球員表現不及格，跟平常練習完全不一樣，臨場狀況沒有掌控好，也提到此批球員以國二為主體，很多經驗上的不足，面對全國賽高張力的比賽，可能比較放不開，不管打擊還是守備上都還要再檢討改進。1111113

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