T1霍華德備戰19日首秀 雲豹打造專屬訓練菜單

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）前美國職籃NBA球星霍華德19日將首披桃園雲豹戰袍出賽，近期由體能教練維達斯打造專屬訓練菜單，維達斯今天說，球團將協助霍華德維持力量，著重腿部及膝蓋等下肢訓練。

生涯8度入選NBA明星賽的中鋒霍華德（Dwight Howard）稍早在社群平台分享訓練影片，台灣職籃T1聯盟雲豹球團今天發布新聞稿加碼曝光更多訓練細節。

雲豹隊19日將在國立體大舉辦主場開幕戰，而剛加盟的霍華德將首度穿上雲豹12號戰袍出賽。球團表示，霍華德今天持續進行訓練，並接受體能教練維達斯（Jimmy Vidas）一對一貼身練習，希望將身體調整至最頂尖狀態，以應付高強度賽事。

霍華德一早現身健身房，維達斯則特別針對核心與有氧訓練，開出專屬「魔獸」訓練菜單。維達斯表示，這份訓練課表會讓霍華德流很多汗、並感到很疲累，目的是想讓霍華德的身體調整到比賽狀態，打出快節奏的籃球賽事，「我們要確保他在慢慢逐步進化過程中，讓他的身體完全準備好」。

霍華德訓練時所展現的肌肉線條，讓不少球迷讚嘆，維達斯認為，這就是職業球員的精神，他們需要一整年刻苦訓練，不會只有短暫3個月就停止，必須長久維持身材，並在高張力的賽事穩定發展。

維達斯表示，接下來在賽季中，球團將協助霍華德維持力量，並著重腿部及膝蓋等下肢訓練，得以在高強度賽事發揮更多優勢。

維達斯在1999年進入休士頓火箭隊，擁有超過25年體能訓練經歷，指導過包括歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、哈登（James Harden）等人，即使看過不少優異球員，維達斯對霍華德的身材條件以及傑出的跑跳能力依然讚不絕口。

「當我在1999年展開職業生涯時，我們擁有傳統的禁區中鋒，但當霍華德進入NBA後，發現到這位有著高大身形，卻擁有優異跑動、跳躍能力的球員。」維達斯說：「我過去沒有看過這種條件，真的發自內心驚呼，霍華德已經是另一種等級的身體了。」

維達斯還分享一段小趣聞，證明霍華德不同於其他人的身體條件，他說：「過去火箭隊時期，有一次霍華德在練習時跟控球後衛比賽跑，甚至還跑贏了那名後衛，他真的花費很多心力在保持身材。」

維達斯認為，霍華德是名優秀運動員，知道自己想要的目標，身為體能教練要做的，就是聽取這些球員心聲，並圍繞著這些目標，打造幫助球員的體能計畫。（編輯：張雅淨）1111114