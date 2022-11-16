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百元看魔獸沒了 雲豹最便宜門票漲3倍

2022/11/16 21:28
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（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹日前宣布簽下台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德，也帶動票房銷售長紅，球團今天公布明年3、4月主場最新票價，最便宜門票從原先的新台幣100元調漲至300元。

生涯共8度入選美國職籃NBA明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今年加入台灣運彩xT1聯盟的桃園永豐雲豹，這名超人氣球星加盟不只掀起台灣體壇的熱潮與話題，也帶動球團票房銷售長紅。

雲豹在11月10日中午12時開賣4場主場、共計6萬張門票，在開賣後短短10分鐘內就銷售一空，就連作客其他球隊主場，主場球隊也都紛紛受惠，讓大家見識到霍華德在台的超人氣與超強「吸票」能力。

雲豹今天在社群媒體公布第2波主場門票預購，宣布明年3、4月主場門票開賣時程，將於週五（11月18日）中午12時開放預購，但票價全面調漲，最便宜的「特種C區」票價，從原本的100元調漲至300元，足足漲了3倍。

此外票價較高的「特種A區」，最新票價也從原先的680元，調漲至1500元，相較於第一波票價，也漲了2倍多。（編輯：張雅淨）1111116

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