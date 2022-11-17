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陳思羽力退泰國一姐 勇闖桌球亞洲盃8強

2022/11/17 21:59
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣桌球一姐陳思羽今天亞洲盃桌球賽女單首輪在局數以3比1領先情況下，儘管被對手追回1局，仍沉穩應對，最終以4比2力退泰國一姐素塔西尼，闖進8強。

2022年亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷揭開序幕，男、女單打各有16名選手，台灣共4名好手參賽，台灣桌球一哥林昀儒、桌球女將鄭怡靜稍早在首輪遭到淘汰，而一姐陳思羽、「桌球教父」莊智淵則力拚突圍。

世界排名第23的陳思羽女單首輪出戰排名第31的泰國一姐素塔西尼（Suthasini Sawettabut），過去7度碰頭，陳思羽以4勝3敗占上風，最近一次是在今年突尼斯挑戰賽16強賽交手，陳思羽以3比2險勝。

今天兩人首局上演激戰，陳思羽先是浪費1個局點機會，隨後化解對手1個局點，並以13比11搶下首局，陳思羽次局乘勝追擊，以11比9再下一城。

素塔西尼隨後展開反擊，以11比4搶下第3局，陳思羽第4局穩紮穩打，以11比7拿下，率先聽牌，但第5局未能把握機會，以4比11讓出。

關鍵第6局，陳思羽趁著對手回擊出界、掛網以及幸運球，取得10比7領先，儘管錯失1個賽末點的機會，但仍頂住壓力，以11比8收下勝利，挺進8強，下一戰將與印度一姐巴特拉（Manika Batra，暫譯）交手。（編輯：張雅淨）1111117

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