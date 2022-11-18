教頭讚「比王溢正帥」 壽山右投劉紹綸潛力佳

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）壽山高中有「比王溢正帥」的潛力投手，高二右投劉紹綸今天在黑豹旗後援登板，投2局飆出5次三振無失分；國中才開始受正規訓練，靠著意志力撐下來，偶像是退役球星王建民。

壽山高中今天在黑豹旗全國高中棒球大賽64強與中正預校交手，高二右投手劉紹綸後援投2局飆出5次三振，沒被打出安打、無失分，幫助球隊守住勝利，壽山高中終場以16比0、4局拿勝晉級32強。

壽山高中總教練郭東晏點名對劉紹綸期待高，希望將他培養成未來球隊王牌投手；右投的劉紹綸身材不錯，身高183公分，最快球速約140公里，指叉球投得不錯，郭東晏還大力推薦「高顏值」，「如果他不打球、可以去當模特兒，長得比王溢正帥。」

劉紹綸國小畢業後，到國中才開始接受科班棒球訓練，他表示一開始覺得很操，只能靠意志力撐下來，還好學長都很照顧，從小就練投手，目前先發、後援都有投，對於定位沒有什麼特別的想法，「教練派我投什麼，我就想辦法完成教練團交代的任務。」

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劉紹綸還記得小的時候爸爸帶著他看興農牛隊的比賽，因此對棒球產生興趣，偶像是退役球星、現任中信兄弟二軍投手教練王建民，會去找王建民效力美職洋基隊時期的影片看，但他不是兄弟球迷，是樂天桃猿隊球迷。

劉紹綸自評升上高中後心態進步很多，以前登板容易緊張，現在已經可以調適了，但變化球還需要再進步，至於教練稱讚「比王溢正帥」，劉紹綸表示，王溢正也算是偶像，「沒有這麼誇張，學長們都比我帥」。（編輯：張芷瑄）1111118