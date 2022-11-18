麟洋配遭中國組合逆轉 澳洲羽賽無緣4強

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（中央社記者龍柏安台北18日電）東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在澳洲羽球公開賽第2局末連丟5分錯失領先，最終以20比22、23比25不敵中國組合劉雨辰與歐烜屹，受阻4強門外。

2022澳洲羽球公開賽今天在雪梨進行各組8強對決，台灣共有2組人馬成功闖關，包括男雙李哲輝、楊博軒在「台灣內戰」脫穎而出，以及世界排名46的台灣女雙組合李佳馨與鄧淳薫也打出生涯代表作，扳倒前世界排名第1的日本組合永原和可那與松本麻佑，闖進4強。

「麟洋配」自日本羽球公開賽結束後，雙方暫時各分東西，王齊麟因足底筋膜炎休養2個多月，李洋則和學弟盧震聯手出征，如今在年底封關的澳洲羽球公開賽「麟洋配」再次合體。

「麟洋配」首局和世界排名14的中國組合一路僵持，直到局末以20比22失守；次局戰況依舊激烈，在局末台灣組合一度握有4分籌碼，不料在18比15領先時，讓對手連拿5分逆轉戰局。

從領先打到落後，「麟洋配」沒有放棄，兩人雖奮力化解5個賽末點，最終仍以23比25棄守，無緣晉級。

至於李哲輝與楊博軒，今天在8強賽歷經61分鐘、3局苦戰，以21比19、14比21、21比17淘汰自家的雙胞胎兄弟檔李芳至與李芳任，成功跨進4強窄門。

至於台灣女雙組合李佳馨與鄧淳薫，今天則合力以22比20、21比18直落二橫掃世界排名第7的大會第2種子、日本組合永原和可那與松本麻佑，同步闖進4強。（編輯：唐聲揚）1111118