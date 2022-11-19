曹祐齊調整手腕運用 葉君璋看好新球季先發戰力

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊19歲投手曹祐齊被總教練葉君璋點名明年球季很大機會成先發即戰力，教練團幫曹祐齊調整手腕力量運用，改善控球和尾勁，整季體力調配也是明年課題。

曹祐齊2021年選秀第2輪被指名，是球隊很看好的潛力新秀，今年5月18日一軍初登板，先發投3局被敲出6支安打，投出2次三振、2次四死球，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗。

曹祐齊表示，那場比賽結束後下二軍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），狀況不是很好，球速等各方面都掉了很多，直到10月才慢慢調整回來。

他說，秋訓時幫忙調整的葉君璋提醒他投球時手會太早伸直，造成放球點不穩定，一場比賽起伏會較多，如果多運用手腕力量，球的尾勁和控球會比較好。

曹祐齊表示，需加強控球和投球品質，且今年球季初衝太快，季中體力下滑明顯，明年需注意體力調配。

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曹祐齊父親、退役球員曹竣崵會關注兒子表現；曹祐齊說，曹竣崵會提醒他壞球數偏多，造成用球數太多、讓比賽局面處於劣勢，要勇敢攻擊好球帶，保送就是太閃躲，被打才會知道不好的地方在哪。

十分看好曹祐齊的葉君璋說，曹祐齊今年二軍表現雖起起伏伏，但身體健康，個性不錯，武器球和直球都有一定水準，就差在控球沒這麼好，秋訓會協助調整，「明年有蠻高的機會成為先發戰力。」（編輯：李明宗）1111119