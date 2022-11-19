林鋅杰拋開旅外身分從零開始 拚開季背號少一位數

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具旅美資歷的棒球投手林鋅杰在業餘時期就是火球男，但狀況差時球速剩140公里，後與中職味全龍隊簽下自主培訓球員合約，秋訓時調整投球機制，找回狀況好時的出手點，雖然還沒回到旅美時期最好狀態，但球速已回到147公里。中央社記者謝靜雯攝 111年11月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）具有旅美資歷的投手林鋅杰業餘時期就是火球男，但狀況差時球速剩140公里，以自主培訓合約加入味全龍隊，找回球速和體態，林鋅杰拋開旅外身分從零開始，目標明年開季背號少一位數。

林鋅杰業餘時期就是備受關注的強投，生涯最快球速可到152公里，2018年展開旅美生涯加盟美職費城人隊，2021年季後被釋出，旅美最高層級為小聯盟高階1A。

林鋅杰今年參加中職選秀落選，他坦言當下很失落但也不意外，那時候的狀況不好，選秀前打二軍交流賽表現也不如預期，「太想要表現、結果造成反效果。」

最差的時候林鋅杰球速剩140公里，與味全龍隊簽下自主培訓球員合約，加入球隊訓練，秋訓時總教練葉君璋有幫忙調整投球機制，找回狀況好時的出手點，雖然還沒回到旅美時期最好狀態，但球速已經回到147公里。

「拋開之前旅外的身分，一切從零開始」，林鋅杰抱著這樣的心態加入龍隊，教練團也有鼓勵要他不要想太多、正常丟。

林鋅杰今天穿著110號球衣出席龍隊球迷感謝祭，他的目標是明年開季球衣背號少一位數、成為正式球員。

龍隊陣中火球男多，林鋅杰也有注意到，他表示台灣球員其實很有能力，「不是只有國外球員可以，我們也可以」，距離回到生涯最佳球速還差5公里，而多次被總教練葉君璋提到的變胖問題，林鋅杰表示，已經瘦了5公斤、目標再瘦5公斤。（編輯：張芷瑄）1111119