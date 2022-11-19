國中軟式棒球聯賽 新明、二重爭冠

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111學年度國中棒球聯賽軟式組19日舉行4強賽，上演「桃園內戰」，新明國中靠著投手曹以諺後援5局無失分好投壓制，終場以3比0奪勝，連兩年挺進冠軍戰。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）國中軟式棒球聯賽冠軍戰組合出爐，新北市二重國中今天4強擊敗嘉義縣東石國中晉級，桃園市新明國中擊敗光明國中，二重、新明將於明天冠軍戰交手，都要挑戰隊史第3冠。

111學年度國中軟式棒球聯賽全國賽4強今天舉行，「桃園市內戰」新明國中與光明國中交手，兩隊市內賽就曾對戰，前2次都是光明贏球，今天新明甜蜜復仇。

新明靠著投手曹以諺後援5局無失分好投壓制，終場以3比0拿勝、連兩年挺進冠軍戰；新明總教練黃湋志表示，光明專打軟式、實力不差，是很好的球隊，但彼此是熟悉的對手，這一場比賽對方換投節奏也很快，先前輸球，今天賽前有鼓勵球員相信自己，重要時刻贏回來就好。

4強另外一場比賽由新北市二重國中與嘉義縣東石國中交手，二重4局下利用對手2次失誤、觸身球保送攻占滿壘，韓侑叡打擊時，三壘跑者陳耀杰發生跑壘失誤，錯失得分契機。

二重5局下兩人出局後再度攻占滿壘，陳耀杰這次把握機會敲出安打送回隊友，接著靠野手選擇、方鉦緯補上安打，二重單局攻進4分、奠定勝基，終場以4比0拿勝。

陳耀杰投打有表現，今天3局一、三壘有人時，接替先發投手潘宗聖登板中繼，阻斷對手攻勢，6局上東石一度利用3安打製造滿壘，陳耀杰關鍵三振化解危機，總計後援投4.2局被敲出4支安打無失分，是球隊拿勝功臣。

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二重上次闖進冠軍戰已經是104學年度，總教練邱耀宇說，前幾場都是一分差贏球，這場分數贏得較多，球員們漸入佳境，鼓勵他們「練習100分、比賽70分」，盡量把練習的東西展現在比賽上，就有機會贏球。

二重國中曾在98學年度、104學年度拿下冠軍，新明國中則曾在100學年度、103學年度拿下冠軍， 兩隊明天交手，都要拚隊史國中軟式聯賽第3冠。（編輯：屈享平）1111119